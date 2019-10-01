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ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Организация изучала данные, полученные после введения в России в 2003 году комплексных мер по контролю за алкоголем. В частности, на 40% снизилось зарегистрированное употребление алкоголя, а на 48% — неучтенное, которое включает в себя потребление алкогольной продукции, произведенной вне госконтроля.

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В ВОЗ добавили, что в России к 2018 году общая смертность мужчин снизилась на 39%, а женщин — на 36%. При этом больше всего снизилось количество смертей, связанных с алкоголем.

«Эти результаты показывают, что такие меры, как внедрение систем мониторинга, повышение цен и ограниченная доступность алкоголя, способствуют спасению жизней и сокращению расходов системы здравоохранения», — сказала руководитель программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Ферейра-Боргес.

В начале сентября эксперты ВОЗ составили рейтинг европейских государств по степени употребления алкоголя. Самой пьющей страной стала Литва, в которой в среднем выпивают 15 л спирта на человека в год. На втором месте оказалась Чехия (14,4 л), а третье заняла Германия (13,4 л).

Теги: ВОЗ, употребление алкоголя, снижение
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