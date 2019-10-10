Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо войны выбрал дипломатическое решение конфликта на Донбассе, передает корреспондент РБК.

«Я шел на выборы как президент мира. Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь», — сказал он.

Зеленский добавил, что первым приоритетом всегда являются люди, а уже потом — территории. Он заявил, что хочет найти путь через «минский и нормандский форматы», так как украинцы не голосовали за президента, который намеревался бы ввести военное положение в стране. Президент также отметил, что ему не нужны страх и паника. «Вы чего хотите? Хаоса? Я не хочу хаоса», — сказал он.

Военным положением не решатся проблемы, доставшиеся ему от его предшественника Петра Порошенко, добавил Зеленский.