Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение

Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции. Об этом сообщает Reuters.

В Apple заявили, что «многие заинтересованные клиенты» обращались по поводу приложения HKmap.live. В частности, его критиковали в официальной газете Коммунистической партии Китая.

Компания добавила, что немедленно приступила к расследованию использования приложения и пришла к выводу, что оно угрожает безопасности полицейских и жителей Гонконга.

В Apple отметили, что приложение использовалось в том числе теми, кто искал районы, где нет правоохранительных органов. Помимо этого с его помощью злоумышленники устраивали засады полицейским.