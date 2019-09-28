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В Гонконге демонстранты кинули «коктейли Молотова» в здание правительства

Несколько человек в Гонконге кинули бутылки с зажигательной смесью в сторону здания правительства во время акций протеста в связи с пятилетней годовщиной «революции зонтиков». Об этом сообщается в Twitter гонконгской полиции.

Полиция отмечает, что таким образом нарушители порядка создали угрозу безопасности для всех, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Они также заняли улицу Харкорт-роуд и начали кидать в полицейских кирпичи. Правоохранительные органы предупредили, что начнут разгонять протестующих и просили их прекратить свои действия.

Запись в facebook пользователя hongkongfp

По данным Hong Kong Free Press, полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.

Жители Гонконга в субботу участвуют в мероприятиях в память о «революции зонтиков» 2014 года. Тогда демонстранты выступали против вмешательства Китая в местные выборы и за отставку главы гонконгской администрации Лян Чжэньина.

С начала июня этого года в Гонконге начались протестные акции, причиной которых стали поправки, разрешающие экстрадицию подозреваемых в материковый Китай. Первая многотысячная акция протеста прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга. С тех пор акции проходят регулярно, демонстранты требовали в том числе отставки главы местной администрации Кэрри Лэм. Лэм 4 сентября сообщила, что власти официально отозвали законопроект об экстрадиции в Китай.

Теги: Гонконг, протестующие, «коктейли Молотова», разгон
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