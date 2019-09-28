В Гонконге демонстранты кинули «коктейли Молотова» в здание правительства

Несколько человек в Гонконге кинули бутылки с зажигательной смесью в сторону здания правительства во время акций протеста в связи с пятилетней годовщиной «революции зонтиков». Об этом сообщается в Twitter гонконгской полиции.

Полиция отмечает, что таким образом нарушители порядка создали угрозу безопасности для всех, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Они также заняли улицу Харкорт-роуд и начали кидать в полицейских кирпичи. Правоохранительные органы предупредили, что начнут разгонять протестующих и просили их прекратить свои действия.

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По данным Hong Kong Free Press, полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.

Жители Гонконга в субботу участвуют в мероприятиях в память о «революции зонтиков» 2014 года. Тогда демонстранты выступали против вмешательства Китая в местные выборы и за отставку главы гонконгской администрации Лян Чжэньина.