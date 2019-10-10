Общество , 10 окт, 10:26
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В Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4
В Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4, сообщается на сайте Байкальского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
По данным службы, землетрясение произошло в 06:11 мск. Помимо Иркутска, толчки с аналогичной магнитудой почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
На сайте Единой геофизической службы отмечается, что магнитуда землетрясения в районе озера Байкал составляла 4,5.
Накануне в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.