У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

На острове Кунашир произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает «РИА Новости».

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 03:24 (20:24 мск), их очаг залегал на глубине 16 км. Землетрясение произошло в 103 км на юго-восток от Южно-Курильска на Кунашире. Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Южно-Курильска и села Горячий пляж на острове.

Двумя днями ранее, 26 сентября, неподалеку от южных Курильских островов было также зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, передавало местное издание Sakhalin.info. В тот же день землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Стамбуле. В результате происшествия несколько школ были эвакуированы, с одного минарета в городе упал шпиль. После бедствия в Турции сообщили о 34 пострадавших, 473 строения оказались повреждены.







