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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало, сообщает местное издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.

Подземные толчки были зафиксировали в 03.49 (00.49 мск). Эпицентр землетрясения залегал в 140 км на восток от Алма-Аты. Энергетический класс землетрясения — 14.0. 

В поселке Саты магнитуда землетрясения составила 3 балла, в Алма-Ате — 2 балла по шкале МSК-64.

Департамент по ЧС Алматы оповестил о случившемся местные исполнительные органы, прокуратуру, Казселезащиту и другие организации. Повреждений и разрушений на патрулируемых участках, а также просадок и трещин на гидротехнических сооружениях не было выявлено. Оползнеопасных и селеопасных участках деформации также не обнаружено.

Теги: Казахстан, землетрясение
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