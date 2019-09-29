В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Каларском районе Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 122 км к северо-западу от поселка Новая Чара региона. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Последствия стихии в районном центре Чара или в поселке Новая Чара не зафиксированы, соощили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). По данным службы, землетрясение произошло в 21:28 по Гринвичу (00:28 мск).

Накануне, 28 сентября, у острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки ощущались в 103 км на юго-восток от Южно-Курильска. 26 сентября неподалеку от Южных Курильских островов было также зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.