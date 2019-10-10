Помпео напомнил об отказе дать «зеленый свет» на операцию Турции в Сирии

Соединенные Штаты не предоставляли Турции «зеленый свет» для проведения операции на северо-востоке Сирии, однако у турецкой стороны есть законная обеспокоенность в области безопасности. Об этом в интервью PBS заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео также ложью широко распространенные опасения по поводу возрождения в Сирии «Исламского государства» (группировка, запрещенная в России). «Мы пришли туда, где людей убивали. Президент начал кампанию по сокрушению халифата, что было достигнуто», — сказал он.

По его словам, после недавнего телефонного разговора Трампа с Эрдоганом стало ясно, что американские войска находятся в опасности в северо-восточной Сирии. В связи с этим президент США принял решение об отводе войск из района проведения военной операции Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» против курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Ее целью стало вытеснение курдов из северных районов Сирии и создание на границе с Турцией зоны безопасности, необходимой для беженцев.