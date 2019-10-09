Шнуров написал стихотворение после отдыха Путина и Шойгу в тайге

Шнуров написал стихотворение после отдыха Путина и Шойгу в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе на природе, в котором фигурируют министр обороны Сергей Шойгу и ФСО. Он опубликовал его в Instagram.

Шнуров с иронией пишет о министре обороны Сергее Шойгу и десятке офицеров, которые не вошли в кадр, о съемочной группе, спрятавшихся в канаве сотрудниках Федеральной службы охраны (ФСО).

https://www.instagram.com/p/B3ZOfxFBLb0/

Также он написал о тихом осеннем лесе, в кустах которого притаились танки, «как лоси». «Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!» — завершил стихотворение Шнуров.

Два дня назад, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил 67-летие. В канун праздника он отдохнул в сибирской тайге, где, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «наслаждался природой». Компанию президенту составил глава Минобороны Сергей Шойгу.

