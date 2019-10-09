В Сети появилось видео стрельбы у синагоги в Галле

Телерадиокомпания MDR опубликовала видео нападения возле синагоги в немецком городе Галле.

На кадрах видно, как человек выходит из машины и производит как минимум четыре выстрела.

Неизвестные открыли стрельбу в Галле, в результате которой погибли два человека, 8 октября, в день иудейского праздника Йом Кипур. Стрельба произошла перед синагогой. Как писал Bild, у нападавших было автоматическое оружие. Они бросили гранату в расположенное рядом с синагогой еврейское кладбище, а затем уехали на автомобиле.

Полиция заявляла, что задержала одного человека.