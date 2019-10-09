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В Сети появилось видео стрельбы у синагоги в Галле

Телерадиокомпания MDR опубликовала видео нападения возле синагоги в немецком городе Галле.

На кадрах видно, как человек выходит из машины и производит как минимум четыре выстрела.

Неизвестные открыли стрельбу в Галле, в результате которой погибли два человека, 8 октября, в день иудейского праздника Йом Кипур. Стрельба произошла перед синагогой. Как писал Bild, у нападавших было автоматическое оружие. Они бросили гранату в расположенное рядом с синагогой еврейское кладбище, а затем уехали на автомобиле.

Полиция заявляла, что задержала одного человека.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы у синагоги в немецком Галле. Фоторепортаж

Позже стало известно, что в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, тоже произошла стрельба. По данным СМИ, преступники, сбежавшие с места нападения в Галле, напали на таксиста и попытались отобрать у него машину.

Теги: стрельба, синагога, Германия
Материалы по теме
Последствия стрельбы у синагоги в немецком Галле. Фоторепортаж
Общество
В немецком Галле два человека погибли после стрельбы у синагоги
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