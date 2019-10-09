Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.

«Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Указ «О Глазьеве С.Ю.» был подписан 7 октября 2019 года. 1 октября стало известно, что Глазьев назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). О скором переходе Глазьева на работу из администрации президента в ЕЭК сообщалось в августе.

В 2008–2012 годах Глазьев был заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012 году он стал советником президента, ответственным за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции.