Кремль оценил шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все будет зависеть от решения глав государств, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь», — сказал он. Песков также посоветовал подождать и увидеть, состоится все-таки развод сил в Донбассе или нет. Он отметил, что если бы операция состоялась, это бы поспособствовало реализации минских соглашений.

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Украину в срыве операции по разведению сил 9 октября, утверждая, что украинские военные обстреляли село Петровское и населенный пункт Золотое.

Разведение сил в Донбассе — одно из главных условий для проведения переговоров в «нормандском формате». Изначально Трехсторонняя контактная группа договорилась, что разведение сил в Петровском и Золотом начнется 7 октября. Но в этот день операция сорвалась из-за обстрела этих населенных пунктов, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. После этого процесс отвода войск перенесли на 9 октября.