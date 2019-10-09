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Политика ,  
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Эрдоган позвонил Путину перед началом военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля. Звонок состоялся незадолго до того, как Эрдоган объявил об операции турецких войск «Источник мира» в Сирии.

Путин предостерег лидера Турции от срыва достигнутых договоренностей по урегулированию сирийского конфликта. «В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

При этом обе стороны отметили важность сохранения территориальной целостности страны.

Фотогалерея 
Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил, что Вооруженные силы Турции вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира». Основными целями военных действий турецкие власти назвали организацию зоны безопасности у турецкой границы и уничтожение курдских формирований, включая участников группировки SDF («Демократические силы Сирии»), которую Турция считает террористической. Днем ранее турецкий парламент продлил мандат на проведение военных операций в Сирии и Ираке на один год, до октября 2020 года.

Теги: Владимир Путин, Турция, договоренности, Новосирия
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