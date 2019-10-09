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СМИ узнали о прорыве украинских националистов через блокпосты к Донбассу

Украинские военные пропустили добровольцев и бойцов «Национального корпуса» через блокпост в Кременном, в Луганской области. Националисты устраивают акции в населенном пункте Золотое с целью сорвать отвод украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как передает Hromadske, через блокпост в сторону Донбасса их пропустили не сразу. Колонна националистов требовала, чтобы им открыли проезд, в результате чего между ними и военными произошла потасовка и один из солдат выстрелил в воздух.

Разведение сил в Донбассе является одним из главных условий для организации саммита в «нормандском» формате. Трехсторонняя контактная группа ранее договорилась, что разведение сил начнется 7 октября. Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что в назначенную дату отвод войск в Золотом и Петровском не состоится из-за обстрелов этих населенных пунктов. После этого разведение войск было перенесено на 9 октября.

Однако ранее, 9 октября, в ЛНР и ДНР обвинили Украину в срыве режима прекращения огня.

7 октября бойцы подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе. Первый командир подразделения и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что Украина «сломает эту позорную формулу» (формулу Штайнмайера, которая предусматривает проведение выборов в Донбассе и особый статус территории — РБК), а отвод войск не состоится. «Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем», — сказал Билецкий.

Теги: Донбасс, Украина, националисты
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