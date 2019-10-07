Бойцы «Азова» заняли позиции в Донбассе перед отводом войск

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе, откуда в понедельник, 7 октября, по минским соглашениям должны быть выведены украинские войска. Об этом сообщил первый командир подразделения и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в своем обращении, опубликованном на YouTube-канале партии.

По словам Билецкого, бойцы «Азова» заняли свою позицию по приглашению местных жителей, которых «власть хочет оставить без прикрытия». Он отметил, что полк располагается в километре от города. «Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли, не выполняет президент, власть, то ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем», — заявил Билецкий.

По словам Билецкого, он верит в то, что Украина «сломает эту позорную «формулу» [Штайнмайера]. Лидер националистов выразил надежду, что отвод войск не состоится.

В 2016 году в Минске подписали рамочный договор о разведении военных сил в Донбассе на трех территориях. Первый этап прошел в селе Петровском и городе Золотом (1 и 7 октября 2016 года соответственно). До 26 июня не удавалось развести силы в районе Станицы Луганской.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении сил и средств в Золотом и Петровском, которое начнется 7 октября. Кроме того, участники группы подписали «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в Донбассе и особый статус территории. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Наталья Никонорова назвала прошедшее заседание группы «победным», отметив, что подписание «формулы» — это прорыв.