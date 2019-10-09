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Миллер предложил Украине определиться с объемом закупок российского газа
Газпром GAZP ₽223,57 +0,17% Купить

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудил вопросы организации поставок российского газа в Европу с 1 января 2020 года с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее.

Как сообщает пресс-служба «Газпрома», в ходе встречи Миллер указал на то, что властям Украины нужно определиться с объемом закупок российского газа по прямому контракту, так как от этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую «Газпром» будет готов поддерживать на российской территории. Участники встречи также обсудили проведение Украиной работы по внедрению положений Третьего энергетического пакета ЕС.

«Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям», — говорится в сообщении «Газпрома».

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Россия предложила Украине договор на транзит газа на короткий срок

Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. В середине сентября в Брюсселе прошли консультации, в которых приняли участие главы Минэнерго России и Украины, а также представители Еврокомиссии и руководители «Нафтогаза» и «Газпрома». Стороны не заключили соглашение о транзите российского газа через Украину после 2019 года, однако посчитали дискуссию конструктивной. «Газпром» допустил возможность работы по европейским правилам с 1 января 2020 года, если их полностью внедрят на Украине до конца текущего года.

Но глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что Украина не успеет провести реформу «Нафтогаза». «В этом случае имеет смысл рассматривать и план «Б» — продление действующего контракта [«Газпрома» с «Нафтогазом» на транзит газа] на какой-то короткий промежуток времени», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Теги: Украина, Алексей Миллер, газ
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