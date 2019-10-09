СМИ узнали о новом деле против Порошенко о недостоверной декларации

На Украине возбудили новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о декларировании недостоверной информации. Об этом сообщают«Украинские новости» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Это правда. Такое дело зарегистрировано», — заявил представитель ГБР.

Он добавил, что дело возбуждено по ст. 366-1 УК Украины «Декларирование недостоверной информации». При этом представитель ГБР сообщил, что производство будет передано в Национальное антикоррупционное бюро страны. Издание отмечает, что дело против Порошенко было заведено после того, как в ведомство поступило заявление одного из депутатов Верховной рады.

В отношении Порошенко и его команды ГБР уже расследует 13 ранее возбужденных уголовных дел. Дела открыты в связи с предполагаемым вмешательством в деятельность судей, а также в связи с легализацией доходов, полученных преступным путем. Порошенко проходит по ним в качестве свидетеля.