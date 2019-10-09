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СМИ узнали о новом деле против Порошенко о недостоверной декларации

На Украине возбудили новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о декларировании недостоверной информации. Об этом сообщают«Украинские новости» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Это правда. Такое дело зарегистрировано», — заявил представитель ГБР.

Он добавил, что дело возбуждено по ст. 366-1 УК Украины «Декларирование недостоверной информации». При этом представитель ГБР сообщил, что производство будет передано в Национальное антикоррупционное бюро страны. Издание отмечает, что дело против Порошенко было заведено после того, как в ведомство поступило заявление одного из депутатов Верховной рады.

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Порошенко проигнорировал вызов на допрос с использованием полиграфа

В отношении Порошенко и его команды ГБР уже расследует 13 ранее возбужденных уголовных дел. Дела открыты в связи с предполагаемым вмешательством в деятельность судей, а также в связи с легализацией доходов, полученных преступным путем. Порошенко проходит по ним в качестве свидетеля. 

В начале октября стало известно, что Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова, чтобы тот представлял его интересы в суде по ряду открытых против него уголовных дел, включая производство по инциденту в Керченском проливе.

Теги: Петр Порошенко, уголовное дело, декларация
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