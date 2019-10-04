Порошенко нанял российского адвоката Новикова

Российский адвокат Илья Новиков будет представлять интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко по ряду открытых против него уголовных дел, в том числе по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».

Согласно сообщению, решение о привлечении российского юриста было принято, после того как Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о намерении «обратиться за правовой помощью...к стране-агрессору [России]», в частности по делу о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины. Более того, он уже представлял интересы граждан Украины в российских судах, включая украинских моряков, участвовавших в инциденте в Черном море.

В отношении Порошенко и его команды ГБР расследует 13 уголовных дел. Эти дела касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей.