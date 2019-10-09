В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу отдыху в Турции

Вместо турецкой Антальи, гостиницы которой приостановили ранее продажи из-за повышенного спроса, россиянам предложили поехать на средиземноморские курорты, в Латинскую Америку и Доминикану. Такую рекомендацию дал туристам вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Барзыкина, Турции по погодным условиям и инфраструктуре не уступает все средиземноморское побережье, при этом цены на этих курортах сравнительно одинаковые. В первую очередь вице-президент туристического союза посоветовал российским туристам обратить внимание на Кипр и соседние с ним страны — Черногорию, Хорватию, Грецию и Италию. Помимо этого, Барзыкин предложил отдохнуть в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Доминиканской Республике.

Ранее Министерство культуры и туризма Турции сообщало, что за июнь 2019 года в страну приехало рекордное за 19 лет количество туристов из России. Так, за летний месяц страну посетили более 1 млн россиян, большинство из которых были организованными туристами.