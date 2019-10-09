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Политика ,  
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Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента Трампу

Три комитета палаты представителей США направили послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду повестку для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает радиостанция National Public Radio (NPR).

Во вторник, 8 октября, Сондленд должен был встретиться с сотрудниками трех комитетов Палаты представителей, возглавляемых демократами. Однако на запланированные слушания он так и не приехал.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Сондланд через своего адвоката проинформировал конгрессменов о том, что не придет на запланированные на вторник слушания. В письме юрист выразил готовность дипломата к встрече, однако он получил указание от руководства Госдепартамента не приезжать на слушания.

Согласно распространенному во вторник заявлению председателей спецкомитета по разведке Адама Шиффа, комитетов по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса и по иностранным делам Элиота Энгела, Сондланд был вызван для дачи показаний 16 октября, сообщает NBC News.

Политика
Штаб Трампа заявил о рекордных пожертвованиях после запуска импичмента

Ранее в Белом доме сообщили об отказе вести сотрудничество с демократами в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Пресс-секретарь Стефани Гришэм сослалась на отсутствие какого-либо конституционного основания, видимости объективности и элементарных гарантий надлежащего судебного разбирательства.

Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа 24 сентября. Поводом для этого послужили сообщения СМИ об оказании Трампом давления на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, состоявшегося в июле текущего года. Отмечалось, что в ходе беседы американский президент требовал от украинского лидера инициировать расследование против сына бывшего вице-премьера Джо Байдена Хантера.

Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого президент США пожаловался на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил Хантер Байден.

Теги: посол США, импичмент, Дональд Трамп
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