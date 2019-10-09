Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента Трампу

Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента Трампу

Три комитета палаты представителей США направили послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду повестку для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает радиостанция National Public Radio (NPR).

Во вторник, 8 октября, Сондленд должен был встретиться с сотрудниками трех комитетов Палаты представителей, возглавляемых демократами. Однако на запланированные слушания он так и не приехал.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Сондланд через своего адвоката проинформировал конгрессменов о том, что не придет на запланированные на вторник слушания. В письме юрист выразил готовность дипломата к встрече, однако он получил указание от руководства Госдепартамента не приезжать на слушания.

Согласно распространенному во вторник заявлению председателей спецкомитета по разведке Адама Шиффа, комитетов по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса и по иностранным делам Элиота Энгела, Сондланд был вызван для дачи показаний 16 октября, сообщает NBC News.