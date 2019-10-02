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Штаб Трампа заявил о рекордных пожертвованиях после запуска импичмента

Президент США Дональд Трамп за третий квартал 2019 года привлек рекордные $125 млн пожертвований на финансирование предвыборной кампании. Об этом в Twitter сообщил менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл.

«Огромный «улов» пожертвований в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала $125 млн», — написал он.

В следующем твите Парскейл указал, что эта сумма почти в два раза больше той, что удалось собрать Бараку Обаме и демократам в III квартале 2011 года, когда он баллотировался на второй срок. Как сообщает Associated Press, Обаме тогда удалось собрать $70 млн.

Отчет о собранных республиканцами средствах появился в тот момент, когда предвыборный штаб Трампа запустил первую массированную рекламную кампанию. Рекламная кампания была запущена после решения демократов из палаты представителей инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа, отмечает агентство.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что предвыборный штаб Трампа собирается потратить $870 тыс. на покупку эфирного времени для политической рекламы. Еще $8 млн планируется потратить на трансляцию 30-секундного ролика, где потенциальный конкурент Трампа на выборах Джозеф Байден с улыбкой вспоминает, как в его бытность вице-президентом США он угрожал прекратить выплаты Украине, если Киев не уволит генерального прокурора. Видео, где Байден говорит об этом, опубликовала председатель Национального комитета Республиканской партии  Ронна Макдэниел на своей странице в Twitter.

В феврале 2016 года на Украине в отставку ушел генпрокурор Виктор Шокин. Незадолго до этого СМИ сообщали, что США согласились выдать Украине кредитные гарантии на $1 млрд только в случае его отставки. После ухода Шокина тогдашний вице-президент США Джо Байден похвалил Порошенко за это решение.

Теги: Дональд Трамп, предвыборная кампания, финансы
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