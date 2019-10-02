Штаб Трампа заявил о рекордных пожертвованиях после запуска импичмента

Президент США Дональд Трамп за третий квартал 2019 года привлек рекордные $125 млн пожертвований на финансирование предвыборной кампании. Об этом в Twitter сообщил менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл.

«Огромный «улов» пожертвований в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала $125 млн», — написал он.

В следующем твите Парскейл указал, что эта сумма почти в два раза больше той, что удалось собрать Бараку Обаме и демократам в III квартале 2011 года, когда он баллотировался на второй срок. Как сообщает Associated Press, Обаме тогда удалось собрать $70 млн.

Отчет о собранных республиканцами средствах появился в тот момент, когда предвыборный штаб Трампа запустил первую массированную рекламную кампанию. Рекламная кампания была запущена после решения демократов из палаты представителей инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа, отмечает агентство.