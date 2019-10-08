СК проверит сообщения о травме младенца от бутылки в ТЦ в Москве

СК проверит сообщения о травме младенца от бутылки в ТЦ в Москве

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку после «информированного сообщения» в СМИ о травме годовалого ребенка в одном из ТЦ Москвы. Об этом говорится на сайте столичного управления ведомства.

В СК уточнили, что ребенок, согласно сообщению, получил травму головы из-за осколка от разбившейся бутылки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал «Московский комсомолец», инцидент произошел около 16:00 в супермаркете в торговом центре на Лобненской улице (север Москвы). Родители посадили годовалую девочку в тележку, а за ее спиной поставили бутылку вина. В результате тележка сломалась, бутылка упала и разбилась, а ребенок «рухнул руками и лицом прямо в осколки».

Девочку доставили в больницу и диагностировали рану лба, о более серьезных повреждениях не сообщается. Издание со ссылкой на сотрудников магазина отмечает, что объявления о запрете сажать детей в тележку «висят на каждом углу магазина».