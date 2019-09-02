Дворец культуры в Самаре проверят после гибели ребенка от упавшей плиты

Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства при обслуживании Дворца культуры на площади им. Кирова в Самаре, сообщается на сайте ведомства. Накануне там мраморная плита упала на ребенка.

Десятилетний мальчик скончался, после того как на него упала мраморная плита. По данным местных СМИ, он забрался на пьедестал одной из колонн здания. Плита упала на ребенка с высоты 1,5 м. Мальчик скончался в машине скорой помощи от полученных повреждений. Следственный отдел СК по Кировскому району Самары уже начал проверку после случившегося.

В конце августа в торговом центре в подмосковном Солнечногорске на пятилетнего мальчика упал выставочный образец металлической двери. Ребенок был госпитализирован.