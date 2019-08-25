В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь

В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь

В торговом центре Солнечногорска выставочный образец металлической двери упал на пятилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

По данным управления, мальчик вместе с отцом находился в магазине. Пока мужчина общался с продавцом, ребенок остался без присмотра и на него упал образец металлической двери.

«Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. Степень тяжести вреда здоровью мальчика уточняется.

В данный момент следователи организовали доследственную проверку, в рамках которой опросили очевидцев и осмотрели место.