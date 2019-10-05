В Краснодарском крае сотрудницы ТЦ достали ребенка из камеры хранения

Сотрудницы торгового центра «Пятая авеню» в городе Горячий Ключ Краснодарского края достали из камеры хранения ребенка. Об этом сообщает агентство «Регион онлайн».

Женщины, работающие в супермаркете, услышали звуки в ячейке. Они попытались открыть дверь, но не смогли. В результате сотрудницы решили ее выломать. Видео инцидента опубликовали в группе «Горячий Ключ life» в соцсети «ВКонтакте».

В главке МВД по Краснодарскому краю сообщили «РИА Новости», что, по предварительным данным, ребенок сам залез в камеру хранения. Правоохранительные органы проводят проверку.

В конце июля в СМИ появилась информация о том, что в Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета. Следователи опровергли эти данные. «Подмосковье сегодня» отмечало, что посетители магазина услышали плач ребенка и вскрыли ячейку. Его мать заявила, что мальчик залез в камеру сам.