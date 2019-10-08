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Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа

Писатель Джонатан Литтелл заявил, что при переводе на русский язык его романа «Благоволительницы» издательство Ad Marginem изъяло множество фрагментов текста. Соответствующее заявление автор романа сделал в интервью сетевому изданию «Горький», в котором сообщил о готовящемся переиздании книги.

«Они напечатали что угодно, но не мою книгу, ее текст отцензурирован», — заявил Литтелл. Писатель рассказал, что узнал о такой редактуре лишь через пять лет после ее первой публикации в России от своего латышского переводчика Денса Диминша.

По словам автора, общий объем вырезанных фрагментов составляет около 20 страниц. Значительная часть удаленных кусков текста описывает сексуальные сцены.

Кроме того, Литтелл сообщил, что не получил извинений, напротив, издательство в споре с ним отстаивало свою позицию.

Главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов заявил РБК, что «больших сокращений» в книге Джонатана Литтелла не было. По его словам, автор сам раздул проблему в «настоящий конфликт».

«Общий объем сокращений составляет не больше двух-трех страниц, это меньше 0,3% от общего объема романа. Эти «сокращения» являются обычной работой редактора, а поскольку текст Литтелла местами невероятно затянут и полон повторов, редактор (Мария Томашевская. — РБК) приняла решение сократить несколько фраз в разных частях текста. Решение принимала она, «согласовывать» эту чисто редакторскую правку она не посчитала необходимым», — пояснил Иванов. Он отметил, что, по общему признанию, русский перевод Ирины Мельниковой под редакцией Марии Томашевской — это профессиональная работа очень высокого уровня. Роман Литтелла уже переиздали в новой редакции без сокращений, добавил главный редактор издательства.

Общество
Гонкуровская премия присуждена американцу Джонатану Литтеллу

Роман «Благоволительницы» Литтелла вышел в 2006 году, его действие происходит в годы Второй мировой войны. Главным героем произведения является офицер СС, воевавший в СССР. Книга была удостоена Гонкуровской премии и Большой премии Французской академии. В России она была издана в 2011 году.

Теги: новости РБК, литература, писатель, США
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