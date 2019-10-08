Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа

Писатель Джонатан Литтелл заявил, что при переводе на русский язык его романа «Благоволительницы» издательство Ad Marginem изъяло множество фрагментов текста. Соответствующее заявление автор романа сделал в интервью сетевому изданию «Горький», в котором сообщил о готовящемся переиздании книги.

«Они напечатали что угодно, но не мою книгу, ее текст отцензурирован», — заявил Литтелл. Писатель рассказал, что узнал о такой редактуре лишь через пять лет после ее первой публикации в России от своего латышского переводчика Денса Диминша.

По словам автора, общий объем вырезанных фрагментов составляет около 20 страниц. Значительная часть удаленных кусков текста описывает сексуальные сцены.

Кроме того, Литтелл сообщил, что не получил извинений, напротив, издательство в споре с ним отстаивало свою позицию.

Главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов заявил РБК, что «больших сокращений» в книге Джонатана Литтелла не было. По его словам, автор сам раздул проблему в «настоящий конфликт».