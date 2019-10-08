Американский истребитель потерпел крушение в Германии

SWR со ссылкой на полицию также отметил, что крушение произошло в нежилом районе. Из разбитого самолета вылилось большое количество горючего.

В конце сентября в Словакии разбился истребитель местных ВВС МиГ-29. Пилот катапультировался. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной стал недостаток топлива.

В середине сентября во Франции потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Бельгии. Он упал недалеко от города Лорьян. Оба пилота смогли катапультироваться, они получили легкие травмы.