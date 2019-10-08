Американский истребитель потерпел крушение в Германии

Самолет неназванной модели разбился в районе города Родт в земле Рейнланд-Пфальц. Предположительно, он военный, сообщается в аккаунте местной полиции в Twitter.
На месте происшествия перекрыли несколько дорог, работают экстренные службы. Пилот сумел катапультироваться и был госпитализирован. Причина крушения пока неизвестна.
По данным телеканала SWR, разбился американский истребитель F16. Канал отмечает, что недалеко от места происшествия расположена авиабаза ВВС США «Шпангдалем».
Представитель полиции также подтвердил изданию FOCUS Online, что это может быть американский военный самолет. Об этом же пишет Trierische Volksfreund. По данным издания, машина упала в лесу.