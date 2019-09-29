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На западе Словакии разбился военный истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате-Моравце на западе страны. Об этомсообщается в Facebook словацкой полиции. 

По данным правоохранительных органов, авария произошла в субботу, 28 сентября, около 21:30 (22:30 мск). Пилот катапультировался. Предварительной причиной крушения называется недостаток топлива. Точную причину аварии установит специальная комиссия экспертов.   

В настоящее время место крушения истребителя МиГ-29 оцеплено полицией, в Злате-Моравце направился министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование ВВС республики. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее, 19 сентября, недалеко от города Лорьян во Франции потерпел крушение истребитель ВВС Бельгии. Оба пилота сумели вовремя катапультироваться из самолета. При падении он задел крылом крышу дома одного из местных жителей, в результате возникшего сгорел сарай.      

В конце июля истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана упал в Каспийское море при выполнении тренировочного полета. Тогда были организованы поиски пилота, Министерство обороны Азербайджана начало расследование случившегося.    

Теги: истребитель, МиГ-29, Словакия
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