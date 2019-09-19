Во Франции разбился истребитель F-16

Истребитель ВВС Бельгии потерпел крушение на территории Франции. Пилоты успели катапультироваться

Фото: @InfosFrancaises / Twitter

Истребитель Военно-воздушных сил Бельгии потерпел крушение неподалеку от города Лорьян во Франции, говорится в сообщении на официальной странице ВВС в сети Twitter.

В сообщении отмечается, что оба пилота сумели катапультироваться из падающего самолета. По данным французского издания Le telegramme, оба пилота живы, хотя один из них при спуске зацепился парашютом за провода ЛЭП и повис на них.

Позднее ВВС Бельгии официально сообщили, что покинувшие истребитель пилоты остались живы и получили лишь легкие травмы.

По данным издания Ouest France, место крушения самолета оцеплено, вокруг него кружат самолеты и вертолеты. Le telegramme отмечает, что при падении самолет задел крылом крышу дома одного из местных жителей, в результате возникшего пожара сгорел сарай.

Власти департамента Морбиан, в котором произошло крушение самолета, сообщили, что на борту истребителя, принимавшего участие в учениях, не было оружия.