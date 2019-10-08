Кремль оценил возможность участия США в «нормандском формате»

Включение США в качестве участника переговоров в «нормандском формате» не находит поддержки, однако американские власти могут использовать влияние в Киеве для скорейшего выполнения минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескову задали вопрос о том, планируется ли участие США в соглашениях по Украине. Пресс-секретарь президента разъяснил, что основные усилия по урегулированию конфликта сконцентрированы в «нормандском формате» и ему сейчас нет альтернативы, по мнению его участников.

«И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в «нормандском формате». Точка зрения о <...> подключении США к этому формату не находит поддержки», — сказал Песков.

Возможность подключения США к «нормандскому формату» не исключал президент Украины Владимир Зеленский, отмечавший, в то же время, что сейчас расширение «четверки» не планируется. «Мы работаем в нормандском формате, собираемся работать — четыре страны. А потом посмотрим», — говорил он.