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Кремль оценил возможность участия США в «нормандском формате»

Включение США в качестве участника переговоров в «нормандском формате» не находит поддержки, однако американские власти могут использовать влияние в Киеве для скорейшего выполнения минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескову задали вопрос о том, планируется ли участие США в соглашениях по Украине. Пресс-секретарь президента разъяснил, что основные усилия по урегулированию конфликта сконцентрированы в «нормандском формате» и ему сейчас нет альтернативы, по мнению его участников.

«И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в «нормандском формате». Точка зрения о <...> подключении США к этому формату не находит поддержки», — сказал Песков.

Политика
Песков сообщил о подготовке к саммиту стран «нормандской четверки»

Возможность подключения США к «нормандскому формату» не исключал президент Украины Владимир Зеленский, отмечавший, в то же время, что сейчас расширение «четверки» не планируется. «Мы работаем в нормандском формате, собираемся работать — четыре страны. А потом посмотрим», — говорил он.

Дмитрий Песков 4 октября заявлял, что подготовка к саммиту стран «нормандской четверки» началась, однако сроки его проведения пока неизвестны. По словам Пескова, у президентов России, Франции, Германии и Украины (стран-участниц формата) насыщенные графики, он пообещал рассказать, когда удастся их совместить и определить дату.

Встреча в «нормандском формате» стала возможна после подписания «формулы Штайнмайера» 1 октября. Названная в честь президента и экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера формула описывает процесс ввода закона об особом статусе Донбасса. Она предполагает, что закон будет временно действовать на время выборов в Донецкой и Луганской областях, а после отчета ОБСЕ по итогам голосования вступит в силу на постоянной основе.

Теги: Дмитрий Песков, «нормандский формат», Кремль
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