Песков сообщил о подготовке к саммиту стран «нормандской четверки»

Помощники президентов готовят саммит стран «нормандской четверки», однако сроки его проведения пока неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас ведется подготовка, ведется работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать», — сказал он.

Песков отметил, что у глав России, Франции, Германии и Украины насыщенные графики, и добавил, что расскажет, когда они будут совмещены и определится дата.

Ранее в октябре помощник президента России Владислав Сурков рассказал, что дата проведения встречи в «нормандском» формате будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, это займет около двух недель. В ОБСЕ отмечали, что в трехсторонней контактной группе была достигнута договоренность начать развод сил 7 октября.