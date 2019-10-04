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Песков сообщил о подготовке к саммиту стран «нормандской четверки»

Помощники президентов готовят саммит стран «нормандской четверки», однако сроки его проведения пока неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас ведется подготовка, ведется работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду. Сроков пока нет, их предстоит согласовать», — сказал он.

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Сурков назвал условие согласования даты саммита в «нормандском формате»

Песков отметил, что у глав России, Франции, Германии и Украины насыщенные графики, и добавил, что расскажет, когда они будут совмещены и определится дата.

Ранее в октябре помощник президента России Владислав Сурков рассказал, что дата проведения встречи в «нормандском» формате будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, это займет около двух недель. В ОБСЕ отмечали, что в трехсторонней контактной группе была достигнута договоренность начать развод сил 7 октября.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что саммит вряд ли получится провести в середине октября, так как у Владимира Путина есть сложности с графиком.

Теги: Дмитрий Песков, «нормандский формат», саммит
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