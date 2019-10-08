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Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово

В подмосковном Домодедово арестовали 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 17-летней студентки. Об этом сообщается на сайте главка СК по Московской области.

Обвинения ему предъявили по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

По данным следствия, тело девушки обнаружили со множеством колотых ножевых ран и со следами удушения. Нападавшим оказался знакомый семьи погибшей. После явки с повинной мужчина на допросе рассказал, что убил девушку во время ссоры из-за внезапно возникшей неприязни.

Следствие назначило несколько судебных экспертиз и планирует отравить мужчину на психиатрическую экспертизу.

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Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Тело девушки нашли 5 октября в частном доме в Домодедово. Источники РЕН ТВ сообщали, что она училась в МГТУ им. Баумана. По данным телеканала, убийца ничего не украл, хотя в коттедже были деньги. В этот день ее родителей не было дома. Мужчину задержали 6 октября.

Теги: Подмосковье, арест, убийство, Домодедово
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СК завел уголовное дело после убийства 17-летней студентки в Домодедово
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