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Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.

На кадрах виден двухэтажный частный дом, расположенный на улице Светлая. В коттедже горит свет. Рядом с домом припаркован полицейский «УАЗ Патриот». На втором видео телеканала красный кирпичный дом показан при дневном свете.

Ранее в субботу, 5 октября, в частном доме в подмосковном городе Домодедово нашли тело 17-летней девушки. У нее обнаружили множественные ножевые ранения. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК России (убийство).

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По данным РЕН ТВ и «Московского комсомольца», девушка была студенткой МГТУ им. Баумана. Телеканал отмечал, не называя источника информации, что в доме нашли признаки борьбы, а на теле — признаки удушения. Однако, по данным канала, соседи не слышали криков и шума из дома.

Телеканал писал, что тело студентки нашла на кухне ее сестра. В это время родителей не было дома.

Теги: Подмосковье, Домодедово, студентка, убийство
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