Кремль назвал неважным мнение других стран о роли России на Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что неважно, кто считает Россию участником конфликта в Донбассе. По его словам, главное помочь Украине решить «жизненно важный вопрос» юго-востока страны, передает корреспондент РБК.

«Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему даже ближайшие союзники России и, в частности, Белоруссия, считают Россию участником конфликта в этом регионе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе идет конфликт между Москвой и Киевом. «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины», — сказал он. Лукашенко назвал их главными сторонами конфликта и добавил, что главным является принятие решений с их стороны.