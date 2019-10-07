Кремль признал «определенное влияние» на республики Донбасса

Москва имеет «определенное влияние» на Донбасс, однако самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступают самостоятельными сторонами в урегулировании конфликта с Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но республики Донбасса — самостоятельные субъекты в урегулировании», — сказал Песков, напомнив, что Россия не выступает в качестве стороны конфликта и вместе с Германией и Францией является «гарантом минского плана действий». «Мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и положены на бумагу, выполнялись», — отметил он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированного на понедельник, 7 октября, разведения сил в Золотом Луганской области и Петровском Донецкой области не будет из-за обстрелов этих населенных пунктов. По его словам, позиция Киева заключается в том, что разведение сил должно начаться лишь на седьмой день после того, как на этом участке не будет зафиксировано обстрелов.

1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины утвердила на заседании в Минске «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает проведение местных выборов в ЛНР и ДНР и предоставление Донбассу особого статуса.