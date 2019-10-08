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В Братске 12 человек отравились шаурмой

В Братске 12 человек отравились в бистро, сообщает Роспотребнадзор по Иркутской области.

«Все пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе-закусочной, расположенной в Братске, на улице Кирова, 18», — говорится в сообщении.

В ходе проверки кафе Роспотребнадзор обнаружил множество нарушений. Так, было установлено, что у заведения нет документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, а также технологической документации и программы контроля производства. Кроме того, в кафе обнаружили просроченные продукты. Работа заведения приостановлена, указывает ведомство. Согласно данным информационного агентства IrkutskMedia, в заведении готовят шаурму.

В начале сентября в Уфе 15 человек отравились в кафе, где продавали шаурму. Среди пострадавших были пять детей. По данным регионального главка МЧС, состояние пяти отравившихся врачи оценивали как тяжелое.

Теги: шаурма, Роспотребнадзор
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