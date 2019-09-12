В Уфе 15 человек отравились шаурмой

В Уфе отравились шаурмой 15 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском главке МЧС, передает ТАСС.

«Поступило сообщение о пищевом отравлении 15 человек: десять взрослых, пять детей. Всего госпитализировано 14 человек, в том числе пятеро детей», — говорится в сообщении ведомства. По информации службы, четыре ребенка и один взрослый сейчас находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, пострадавшие покупали продукцию бистро, где готовят шаурму.

Медики оценивают состояние девяти отравившихся, в том числе одного ребенка, как средней степени тяжести. Предварительный диагноз врачей — острый гастроэнтерит (воспалительное инфекционное заболевание желудка и тонкой кишки, которое чаще всего вызывают ротавирус и бактерии кишечной палочки). Среди пострадавших есть беременная женщина.

По информации «РБК Башкортостан», отравление произошло в точке продажи шаурмы в микрорайоне Сипайлово. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора, проводится эпидемиологическая проверка.

В конце июля в Якутии 22 человека отравились после посещения кафе «Шаурма» в селе Чурапча. Работа кафе была приостановлена, в ходе эпидемиологической проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. По факту случившегося было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).