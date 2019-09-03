В Одесской области 30 человек отравились шаурмой

В поселке Авангард Одесской области 30 человек, в том числе пять детей, отравились шаурмой, передает УНИАН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Жители отравились после посещения торгового павильона в поселке Авангард Овидиопольского района области. По данным ГСЧС, за воскресенье и понедельник, 1 и 2 сентября, в одесскую городскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление были приняты 30 человек, среди которых пять детей. На 7:00 мск вторника, 3 сентября, в больнице остаются 18 человек, в том числе четыре ребенка.

Как сообщает агентство, накануне следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления.

В конце июля в Якутии 22 человека отравились после посещения кафе «Шаурма» в селе Чурапча. Среди пострадавших были восемь детей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).