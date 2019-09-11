Полиция задержала подозреваемого в обстреле палатки с шаурмой в Рязани

Полиция задержала подозреваемого в нападении на палатку фастфуда в Рязани. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Рязанской области.

10 сентября в полицию поступило сообщение о нападении на палатку с фастфудом на улице Сельских строителей. На видео, опубликованном порталом Ya62.ru, видно, как мужчина подходит к ларьку с шаурмой. По данным полиции, незнакомец потребовал деньги у работников киоска. Получив отказ, он несколько раз выстрелил в продавца из травматического пистолета, после чего забрал около 4 тыс. руб. и скрылся с места преступления на автомобиле. В результате инцидента пострадал один из работников палатки, он был госпитализирован с ранениями грудной клетки и правого бедра.

Позже полиция задержала подозреваемого в совершении нападения 23-летнего жителя Рязани. В связи с обстрелом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК России (разбой с применением оружия), максимальный срок лишения свободы по этой статье — 12 лет.

В конце августа мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Санкт-Петербурге, он был задержан на месте происшествия участковым. После инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.