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Политика ,  
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Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник АНБ считает, что пользоваться обеими программами слишком рискованно, особенно для высокопоставленных представителей власти
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным. О связанном с ними риске Сноуден заявил, отвечая на вопрос корреспондента французской радиостанции France Inter, который отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон использует для связи с сотрудниками Telegram, а глава правительства Эдуар Филпп общается с министрами в WhatsApp.

«Любая из этих программ лучше, чем СМС или телефон без системы кодирования, но если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка», — ответил Сноуден.

Экс-сотрудник АНБ отметил, что владеющая WhatsApp компания Facebook «слой за слоем» снимает с мессенджера защиту, заверяя при этом, что не может слушать разговоры, так как те остаются зашифрованными.

«Но они пытаются делать это ради национальной безопасности. На самом деле такие программы никогда не использовали ради безопасности общества, все дело во власти, влиянии, возможности изменить ход событий в мире в направлении, желаемом теми, кто управляет этими системами. Так что не используйте WhatsApp или Telegram, если у вас есть альтернатива», — заявил Сноуден.

По его словам, вместо обеих программ лучше иcпользовать мессенджеры Signal или Wire.

Отвечая на вопрос корреспондента France Inter о том, какие меры безопасности можно посоветовать всем пользователям смартфонов и компьютеров, Сноуден сказал, что не хочет вводить пользователей в заблуждение, так как борьба со спецслужбами в любом случае неравная.

РБК направил запрос Павлу Дурову и представителю WhatsApp.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Евгения Баленко
Теги: Эдвард Сноуден, WhatsApp, Telegram
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