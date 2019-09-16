Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник АНБ считает, что пользоваться обеими программами слишком рискованно, особенно для высокопоставленных представителей власти

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным. О связанном с ними риске Сноуден заявил, отвечая на вопрос корреспондента французской радиостанции France Inter, который отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон использует для связи с сотрудниками Telegram, а глава правительства Эдуар Филпп общается с министрами в WhatsApp.

«Любая из этих программ лучше, чем СМС или телефон без системы кодирования, но если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка», — ответил Сноуден.

Экс-сотрудник АНБ отметил, что владеющая WhatsApp компания Facebook «слой за слоем» снимает с мессенджера защиту, заверяя при этом, что не может слушать разговоры, так как те остаются зашифрованными.

«Но они пытаются делать это ради национальной безопасности. На самом деле такие программы никогда не использовали ради безопасности общества, все дело во власти, влиянии, возможности изменить ход событий в мире в направлении, желаемом теми, кто управляет этими системами. Так что не используйте WhatsApp или Telegram, если у вас есть альтернатива», — заявил Сноуден.

По его словам, вместо обеих программ лучше иcпользовать мессенджеры Signal или Wire.