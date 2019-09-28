СМИ узнали о доступе полиции Британии к перепискам в Facebook и WhatsApp

СМИ узнали о доступе полиции Британии к перепискам в Facebook и WhatsApp

В соответствии с соглашением между Лондоном и Вашингтоном американские социальные сети должны будут делиться сообщениями пользователей с полицией Британии. Ведомство рассчитывает, что это поможет расследованию тяжких преступлений

Фото: Patrick Sison / Associated Press

Американские социальные медиаплатформы, в том числе Facebook и WhatsApp, должны будут передавать зашифрованные сообщения пользователей полиции Великобритании. Соответствующий пункт указан в новом соглашении между Лондоном и Вашингтоном, сообщают Bloomberg и The Times.

Соглашение должно быть подписано в следующем месяце. По данным Bloomberg, оно обяжет соцсети делиться информацией для оказания помощи при расследованиях в отношении лиц, подозреваемых в серьезных преступлениях, в том числе терроризме и педофилии.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател ранее предупредила, что намерение Facebook разрешить пользователям отправлять сообщения, защищенные при помощи сквозного шифрования (чтобы доступ к ним имели только пользователи, участвующие в переписке), будет выгодно преступникам. Она призвала соцсети создать «черный ход» для спецслужб, чтобы те смогли получить доступ к их мессенджерам.

В настоящее время службы безопасности могут получать данные только в случае необходимости из-за непосредственной угрозы жизни. Полиция и прокуратура могут также запрашивать данные в соответствии с договором о взаимной правовой помощи, но этот процесс может занять до двух лет, отмечает Times.