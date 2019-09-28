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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о доступе полиции Британии к перепискам в Facebook и WhatsApp
В соответствии с соглашением между Лондоном и Вашингтоном американские социальные сети должны будут делиться сообщениями пользователей с полицией Британии. Ведомство рассчитывает, что это поможет расследованию тяжких преступлений
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Фото: Patrick Sison / Associated Press

Американские социальные медиаплатформы, в том числе Facebook и WhatsApp, должны будут передавать зашифрованные сообщения пользователей полиции Великобритании. Соответствующий пункт указан в новом соглашении между Лондоном и Вашингтоном, сообщают Bloomberg и The Times.

Соглашение должно быть подписано в следующем месяце. По данным Bloomberg, оно обяжет соцсети делиться информацией для оказания помощи при расследованиях в отношении лиц, подозреваемых в серьезных преступлениях, в том числе терроризме и педофилии.

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СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател ранее предупредила, что намерение Facebook разрешить пользователям отправлять сообщения, защищенные при помощи сквозного шифрования (чтобы доступ к ним имели только пользователи, участвующие в переписке), будет выгодно преступникам. Она призвала соцсети создать «черный ход» для спецслужб, чтобы те смогли получить доступ к их мессенджерам.

В настоящее время службы безопасности могут получать данные только в случае необходимости из-за непосредственной угрозы жизни. Полиция и прокуратура могут также запрашивать данные в соответствии с договором о взаимной правовой помощи, но этот процесс может занять до двух лет, отмечает Times.

В мае Financial Times сообщила, что в приложении WhatsApp есть уязвимость, которая позволяет использовать программу слежения за пользователями. Речь шла о разработке израильской компании NSO — программе Pegasus, которая дает доступ к электронной почте и собирает информацию о местоположении пользователя. Компания описывала эту программу как средство борьбы с терроризмом. Слежке подверглись в том числе сотрудники правозащитной организации Amnesty International. WhatsApp заявила, что работает над устранением уязвимости и выпустила обновление.

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В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки

Как сообщил в августе прошлого года Reuters, Минюст США пытался вынудить Facebook нарушить алгоритм шифрования в мессенджере, чтобы правоохранительные органы смогли получить доступ к голосовым сообщениям фигурантов уголовных дел. По данным источников агентства, это было связано с расследованием дела уличной банды MS-13, действующей в Центральной и Северной Америке. Facebook оспорила требования ведомства в суде.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: WhatsApp, Facebook, Великобритания
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