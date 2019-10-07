Минобороны сообщило о звонке главы Пентагона Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. Переговоры состоялись по инициативе США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского военного ведомства.

Подробности беседы оборонное ведомство не раскрыло.

Это первый разговор Шойгу с главой Пентагона после назначения Марка Эспера на эту должность в июле 2019 года.

В начале сентября глава американского военного ведомства Марк Эспер на пресс-конференции в Париже заявил, что Москва «стремится ослабить НАТО» и оказывает «пагубное влияние в Европе». По его словам, России необходимо изменить свое поведение и вести себя как «нормальная страна». В ответ на это глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена быть пока «ненормальной». Позднее Эспер также называл Россию «самым большим вызовом» США в области кибербезопасности.