Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 18 сен, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 18 сен, 12:36
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Бизнес, 00:02 Власти оценили всю нефть России в $1 трлн Экономика, 00:00 Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом США в сфере безопасности Политика, 18 сен, 23:54 «Локомотив» впервые за 17 лет победил на выезде в Лиге чемпионов Спорт, 18 сен, 23:54 Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей Общество, 18 сен, 23:29 Глава единороссов в Москве назвал причины своего поражения на выборах Политика, 18 сен, 23:28 Разрушаем стереотипы об идеальном автомобиле для женщины РБК и Subaru, 18 сен, 23:14 Кремль «принял к сведению» резонанс вокруг дела Устинова Политика, 18 сен, 23:13 Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк Общество, 18 сен, 23:08 Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев Общество, 18 сен, 22:47 Глава Сбербанка сообщил о мечте перейти на четырехдневную рабочую неделю Общество, 18 сен, 22:35 Бизнес напрокат: как создать успешную франшизу РБК и Сбербанк Первый, 18 сен, 22:35 Расстрелявшего своих коллег полицейского подозревали во взятке до ₽2 тыс. Общество, 18 сен, 22:28 Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова Общество, 18 сен, 22:25
Политика ,  
0 
Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом США в сфере безопасности

Действия России представляют самый крупный вызов Соединенным Штатам в сфере безопасности в ближайшей перспективе, заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Россия остается самым большим вызовом в ближайшей перспективе», — сказал Эспер. «Ее нападение на Грузию в 2008 году, аннексия Крыма и продолжающаяся война на территории Украины показывают, что Россия готова перекроить карту», — заявил он. По словам Эспера, Россия и Китай модернизировали свое вооружение, чтобы использовать его против американских военных, и лидеры этих стран «стремятся бросить вызов американскому преимуществу, чтобы расширить свои полномочия и влияние».

При этом Эспер отметил, что Китай «с его экономическим ростом и долгосрочными целями является самым большим конкурентом США». Пекин, по словам главы Пентагона, стремится оказывать «экономическое влияние и добиться военного присутствия по всему миру».

Ранее Марк Эспер на встрече с главой МВД Франции заявил о том, что Россия «стремится ослабить НАТО», и предупредил о ее «пагубном влиянии в Европе». Тогда он посоветовал России вести себя «как более нормальная страна». Комментируя слова Эспера, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной». Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что важно знать, что такое нормальность в понимании американских коллег, напомнив о «нормальных» военных действиях США в Иране и Ливии.

Теги: Пентагон
Материалы по теме
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter