Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом США в сфере безопасности

Действия России представляют самый крупный вызов Соединенным Штатам в сфере безопасности в ближайшей перспективе, заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Россия остается самым большим вызовом в ближайшей перспективе», — сказал Эспер. «Ее нападение на Грузию в 2008 году, аннексия Крыма и продолжающаяся война на территории Украины показывают, что Россия готова перекроить карту», — заявил он. По словам Эспера, Россия и Китай модернизировали свое вооружение, чтобы использовать его против американских военных, и лидеры этих стран «стремятся бросить вызов американскому преимуществу, чтобы расширить свои полномочия и влияние».

При этом Эспер отметил, что Китай «с его экономическим ростом и долгосрочными целями является самым большим конкурентом США». Пекин, по словам главы Пентагона, стремится оказывать «экономическое влияние и добиться военного присутствия по всему миру».

Ранее Марк Эспер на встрече с главой МВД Франции заявил о том, что Россия «стремится ослабить НАТО», и предупредил о ее «пагубном влиянии в Европе». Тогда он посоветовал России вести себя «как более нормальная страна». Комментируя слова Эспера, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной». Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что важно знать, что такое нормальность в понимании американских коллег, напомнив о «нормальных» военных действиях США в Иране и Ливии.