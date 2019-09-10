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Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости». Так он прокомментировал слова министра обороны США Марка Эспера о том, что было бы прекрасно, если бы «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».

«Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать — мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — сказал Шойгу после встречи министров российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

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Парижские посланники

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что важно знать, что такое нормальность в понимании американских коллег. «Если он это сказал, то [...] он призвал действовать как нормальная страна, а не как США, поскольку в этом случае мы должны были бы, как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию», — добавил глава МИДа.

Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

Ранее в сентябре глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия стремится ослабить НАТО. Он заявил, что было бы здорово, если бы можно было заставить Россию «вести себя как более нормальная страна». Эспер отметил, что невозможно игнорировать то, что Москва «вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии». Глава Пентагона также предупредил о «пагубном влиянии» России в Европе.

Теги: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Пентагон
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Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
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