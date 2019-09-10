Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости». Так он прокомментировал слова министра обороны США Марка Эспера о том, что было бы прекрасно, если бы «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».

«Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать — мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — сказал Шойгу после встречи министров российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что важно знать, что такое нормальность в понимании американских коллег. «Если он это сказал, то [...] он призвал действовать как нормальная страна, а не как США, поскольку в этом случае мы должны были бы, как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию», — добавил глава МИДа.