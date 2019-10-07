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Общество ,  
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Азар сообщил об отказе СК проверять нарушения полиции при его задержании

Следственный комитет отказался провести проверку действий полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара в подъезде дома, из-за этого ему пришлось оставить двухлетнюю дочь в незапертой квартире. Об этом Азар сообщил в своем аккаунте в Facebook. 

Запись в facebook пользователя Илья Азар

В заявлении ведомства, опубликованном журналистом, отмечается, что в его жалобе на действия сотрудников 2-го оперполка нет «достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления». 

Кроме того, СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских, задержавших Азара. 

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Журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан 2 сентября в подъезде своего дома по делу об участии в несанкционированной акции протеста 31 августа. При задержании Азар заявил сотрудникам полиции, что в квартире осталась его двухлетняя дочь, и попросил дождаться приезда его супруги. Несмотря на это, полиция увезли Азара в ОВД, оставив ребенка в незапертой квартире. Его жена прибыла домой спустя полчаса.    

Задержание Азара вызвало общественный резонанс. Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции, оставивших ребенка журналиста одного в квартире. 

Теги: СК, журналист, задержание
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Илья Азар потребовал возбудить дело против задержавших его полицейских
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