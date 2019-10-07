Азар сообщил об отказе СК проверять нарушения полиции при его задержании

Следственный комитет отказался провести проверку действий полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара в подъезде дома, из-за этого ему пришлось оставить двухлетнюю дочь в незапертой квартире. Об этом Азар сообщил в своем аккаунте в Facebook.
Запись в facebook пользователя Илья Азар
В заявлении ведомства, опубликованном журналистом, отмечается, что в его жалобе на действия сотрудников 2-го оперполка нет «достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления».
Кроме того, СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских, задержавших Азара.