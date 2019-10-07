Азар сообщил об отказе СК проверять нарушения полиции при его задержании

Азар сообщил об отказе СК проверять нарушения полиции при его задержании

Следственный комитет отказался провести проверку действий полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара в подъезде дома, из-за этого ему пришлось оставить двухлетнюю дочь в незапертой квартире. Об этом Азар сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Запись в facebook пользователя Илья Азар

В заявлении ведомства, опубликованном журналистом, отмечается, что в его жалобе на действия сотрудников 2-го оперполка нет «достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления».

Кроме того, СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских, задержавших Азара.