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Alibaba $225 (+26,41%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,42%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Илья Азар потребовал возбудить дело против задержавших его полицейских

Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, оставивших двухлетнюю дочь журналиста одну в квартире после его задержания. Текст заявления опубликован в Telegram-канале «Апология протеста».

В документе говорится, что 2 сентября Азар с двухлетней дочерью находился у себя дома. Уложив ребенка спать, журналист вышел покурить на балкон своего этажа, где его арестовали сотрудники полиции. Как следует из заявления, Азар объяснил полицейским, что находится с двухлетним ребенком, и попросил дождаться приезда жены, которая должна была вернуться домой через полчаса. Проигнорировав его просьбу, сотрудники правоохранительных органов увезли муниципального депутата в отдел полиции, оставив открытой квартиру с находившейся в ней девочкой.

Азар обвинил полицейских в оставлении ребенка в опасности (статья 125 УК, максимальный срок лишения свободы — 1 год) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК России). Адвокат Татьяна Молоканова, которая оказывает Азару юридическую помощь, подтвердила РБК требование о возбуждении уголовного дела в отношении двух старших сержантов, которые проводили задержание.

Ранее журналист и муниципальный депутат Илья Азар сообщил о своем задержании в Москве по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Обвинения Азару предъявлены за причастность к организации акций протеста, которые проходили в Москве с июля. Поводом для выступлений стал отказ избиркома регистрировать кандидатов от оппозиции на выборах в Московскую думу. В результате несогласованных митингов 27 июля и 3 августа полиция задержала более 1,6 тыс. человек. Самым массовым мероприятием стал согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа, собравший, по разным данным, от 20 тыс. (по данным МВД) до 60 тыс. человек. по оценке активистов.
 

Теги: Москва, задержание, жалоба, новости РБК
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Журналист и муниципальный депутат Илья Азар заявил о задержании в Москве
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На несогласованной акции в Москве задержали муниципального депутата Азара
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