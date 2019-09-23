Полиция вызвала Азара для повторного протокола из-за незаконной акции

Сотрудники полиции по Красносельскому району вызвали журналиста и муниципального депутата Хамовников Илью Азара для внесения исправлений в административном протоколе за участие в несогласованном шествии 31 августа. Об этом в разговоре с РБК рассказал сам журналист.

По его словам, адвокату сказали, что протокол пересоставят 3 октября. Защитник журналиста Татьяна Молоканова подтвердила, что явка в полицию назначена на эту дату.

Протокол будет составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации митинга), которое влечет за собой наложение штрафа в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.

Протокол по нарушению порядка митинга в связи с протестной акцией 31 августа журналисту выписали еще 2 сентября, во время его задержания в квартире. Задержание Азара вызвало общественный резонанс из-за того, что в это время маленькая дочь журналиста осталась одна в квартире, супруга Азара приехала спустя полчаса к дочери.

«Суд тогда решил отправить протокол обратно в ОВД для исправления ошибок и пересоставления. И назначил пересоставление сразу на 23 сентября — через три недели. Сегодня должно было проходить пересоставление», — отметил Азар.