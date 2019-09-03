Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара

Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара. Об этом он сообщил РБК.

«Я направил обращение в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку законности действий полицейских при задержании муниципального депутата Ильи Азара, я имею в виду то, что касается ребенка, который, по словам Азара, остался один в квартире», — заявил РБК уполномоченный по правам детей Москвы Евгений Бунимович.

Журналиста и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали в Москве 2 сентября по ст. 20.2 КоАП за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга, который прошел в Москве 31 августа. Задержание Азара произошло в его доме, полиция доставила его в ОВД «Красносельское» для составления административного протокола. В это время, по словам самого Азара, двухгодовалая дочь журналиста осталась одна в незапертой квартире.

«Он, по его словам, предлагал сотрудникам полиции дождаться супругу, но полицейские этого не сделали и увезли его ОВД. Есть процедура, простая и ясная: дождаться законного представителя, в данном случае вообще мама приехала бы через 30 минут. При этом мама ребенка сообщает, что девочке, которой не было двух лет осталась одна в открытой квартире», — отметил Бунимович.

Полиция, создав опасную ситуацию для ребенка, должна объяснить свои действия, считает омбудсмен.