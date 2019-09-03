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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+19,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара

Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара. Об этом он сообщил РБК.

«Я направил обращение в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку законности действий полицейских при задержании муниципального депутата Ильи Азара, я имею в виду то, что касается ребенка, который, по словам Азара, остался один в квартире», — заявил РБК уполномоченный по правам детей Москвы Евгений Бунимович.

Журналиста и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали в Москве 2 сентября по ст. 20.2 КоАП за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга, который прошел в Москве 31 августа. Задержание Азара произошло в его доме, полиция доставила его в ОВД «Красносельское» для составления административного протокола. В это время, по словам самого Азара, двухгодовалая дочь журналиста осталась одна в незапертой квартире.

«Он, по его словам, предлагал сотрудникам полиции дождаться супругу, но полицейские этого не сделали и увезли его ОВД. Есть процедура, простая и ясная: дождаться законного представителя, в данном случае вообще мама приехала бы через 30 минут. При этом мама ребенка сообщает, что девочке, которой не было двух лет осталась одна в открытой квартире», — отметил Бунимович.

Полиция, создав опасную ситуацию для ребенка, должна объяснить свои действия, считает омбудсмен.

Политика
Соболь, Азара и Ляскина задержали в Москве

Обвинения муниципальному депутату Илье Азару предъявлены за причастность к организации акций протеста, которые проходили в Москве с июля. Поводом для выступлений стал отказ избиркома регистрировать кандидатов от оппозиции на выборах в Московскую думу. В результате несогласованных митингов 27 июля и 3 августа полиция задержала более 1,6 тыс. человек. Самым массовым мероприятием стал согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа, собравший, по разным данным, от 20 тыс. (по данным МВД) до 60 тыс. человек. по оценке активистов.

Теги: Мосгордума, омбудсмен, акции протеста
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