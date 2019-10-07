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Политика ,  
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Кремль показал список лично поздравивших Путина с днем рождения лидеров

На сайте Кремля опубликовали список лидеров стран и организаций, лично поздравивших президента России Владимира Путина с 67-летием по телефону.

Среди них оказались лидеры стран постсоветского пространства — президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, по телефону российского лидера поздравили глава Сербии Александр Вучич, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ранее также стало известно о поздравительных телеграммах от Лукашенко, президента Молдавии Игоря Додона и президента Армении Армена Саркисяна. В телеграмме Лукашенко отмечал значительные успехи России, ставшие возможными благодаря «усилиям, огромному труду и самоотдаче» главы государства.

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера на своей странице в Facebook, выразив уверенность в позитивном развитии отношений между странами. Лидер Армении Армен Саркисян отметил, что Путин является «одним из самых престижных политиков в современном мире».

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрия Песков сообщал, что Путин, принимая поздравления, побеседовал по телефону с десятью зарубежными лидерами. Это заняло 2,5 часа, но лидеры государств успели обсудить и многие рабочие вопросы, уточнил Песков.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Накануне дня рождения он отдыхал в тайге в Сибири в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. Вместе они собирали грибы и ягоды.

Теги: Владимир Путин, поздравления, Кремль
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